Словения стала первым государством ЕС, которое признало акт агрессии РФ - С.Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Словения стала первым государством Европейского союза, которое в двустороннем документе признало акт агрессии России против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Словения стала первым государством ЕС (Норвегия не член ЕС), которое в двустороннем документе признало акт агрессии России", - отметил С.Цеголко.
Так, в совместной декларации Президента Украины Петра Порошенко и президента Республики Словения Пахора указано: "Осуждаем акт агрессии на территории Донецкой и Луганской областей на востоке Украины и призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить предоставление финансовой, военной и другой помощи местным сепаратистам".