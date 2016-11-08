Словения стала первым государством ЕС, которое признало акт агрессии РФ - С.Цеголко

"Словения стала первым государством ЕС (Норвегия не член ЕС), которое в двустороннем документе признало акт агрессии России", - отметил С.Цеголко.

Так, в совместной декларации Президента Украины Петра Порошенко и президента Республики Словения Пахора указано: "Осуждаем акт агрессии на территории Донецкой и Луганской областей на востоке Украины и призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить предоставление финансовой, военной и другой помощи местным сепаратистам".