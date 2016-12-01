Сліпим і слабозорим дітям у Маріуполі подарували спеціальні книги
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні у Маріуполі на базі Міжобласної спеціалізованої школи для сліпих і слабозорих в рамках Всеукраїнського науково-методичного проекту "Якість освіти" дітям з інвалідністю вручили спеціальні книги для навчання, передає кореспондент УНН.
Суть цього проекту полягає в тому, щоб замість квітів вчителям на різні свята дітям дарувати підручники і книги.
Всього навчається в цій школі 15 дітей. Подарували 47 підручників на суму 1645 гривень. Частина підручників 3-5 класів з великим шрифтом для слабозорих, а решта - для сліпих із спеціальним рельєфним шрифтом для читання рукою. Мала кількість подарованих підручників пов'язана з тим, що акція проходила тільки у соціальній мережі Facebook - в ній взяли участь 42 волонтери з Запорізької і Полтавської областей, а також жителі Києва.
Також цей проект підтримує дітей з обмеженими можливостями з незахищених соціальних сімей. По тисячі гривень отримали Сергій Циганок і Анастасія Сенекіна.