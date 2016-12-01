Слепым и слабовидящим детям в Мариуполе подарили специальные книги

Суть этого проекта заключается в том, чтобы вместо цветов учителям на различные праздники детям дарить учебники и книги.

Всего учится в этой школе 15 детей. Подарили 47 учебников на сумму 1645 гривен. Часть учебников 3-5 классов с большим шрифтом для слабовидящих, а остальные - для слепых со специальным рельефным шрифтом для чтения рукой. Не большое количество подаренных учебников связано с тем, что акция проходила только в социальной сети Facebook - в ней приняли участие 42 волонтера из Запорожской и Полтавской областей, а также жители Киева.

Также этот проект поддерживает детей с ограниченными возможностями из незащищенных социальных семей. По тысяче гривен получили Сергей Цыганок и Анастасия Сенекина.