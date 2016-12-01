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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Слепым и слабовидящим детям в Мариуполе подарили специальные книги

Киев • УНН

 • 7849 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в Мариуполе на базе межобластной специализированной школы для слепых и слабовидящих в рамках Всеукраинского научно-методического проекта "Качество образования" детям с инвалидностью вручили специальные книги для обучения, передает корреспондент УНН.

Слепым и слабовидящим детям в Мариуполе подарили специальные книги

Суть этого проекта заключается в том, чтобы вместо цветов учителям на различные праздники детям дарить учебники и книги.

Всего учится в этой школе 15 детей. Подарили 47 учебников на сумму 1645 гривен. Часть учебников 3-5 классов с большим шрифтом для слабовидящих, а остальные - для слепых со специальным рельефным шрифтом для чтения рукой. Не большое количество подаренных учебников связано с тем, что акция проходила только в социальной сети Facebook - в ней приняли участие 42 волонтера из Запорожской и Полтавской областей, а также жители Киева.

Также этот проект поддерживает детей с ограниченными возможностями из незащищенных социальных семей. По тысяче гривен получили Сергей Цыганок и Анастасия Сенекина.

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