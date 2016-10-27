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Слідчі військової прокуратури проводять обшуки в помешканні мера м.Старокостянтинів

Слідчі військової прокуратури проводять обшуки в помешканні мера м.Старокостянтинів

Київ • УНН

 • 24479 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У місті Старокостянтинів проводять обшуки у приватному помешканні мера міста та двох приватних фірмах. Про це кореспонденту УНН повідомив мер міста Старокостянтинів Микола Мельничук.

“Мені не пред’явили жодних рішень судів чи постанов. Слідчі військової прокуратури сказали, що будуть проводити обшук у моїй квартирі. Нібито ми щось порушили, коли у 2014 році за кошт місцевого бюджету і спонсорську допомогу відремонтували дві військові казарми. Ці казарми розвалювались. Їх ремонт ми погодили із Міністерством оборони України і навіть маємо всі акти і позитивні результати перевірки КРУ. Як мені стало відомо, обшуки проводять і на території двох приватних фірм, які здійснювали ремонт казарм”, — зазначив М.Мельничук.

Військовий прокурор Хмельницького гарнізоу Західного регіону України Олексій Стражнік підтвердив УНН інформацію про проведення слідчих дій.

“Дійсно, в рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії. Більш детальну інформацію ми можемо надати лише після завершення роботи слідчих”, — прокоментував обшуки О.Стражнік.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відсторонив від посади міського голову міста Бучі Анатолія Федорука.

Українські Національні Новини

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