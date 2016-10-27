Следователи военной прокуратуры проводят обыски в квартире мэра г.Староконстантинов

"Мне не предъявили никаких решений судов или постановлений. Следователи военной прокуратуры сказали, что будут проводить обыск в моей квартире. Якобы мы что-то нарушили, когда в 2014 году за счет местного бюджета и спонсорской помощи отремонтировали две военные казармы. Эти казармы разваливались. Их ремонт мы согласовали с Министерством обороны Украины и даже есть все акты и положительные результаты проверки КРУ. Как мне стало известно, обыски проводят и на территории двух частных фирм, которые осуществляли ремонт казарм ", - отметил Н.Мельничук.

Военный прокурор Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины Алексей Стражник подтвердил УНН информацию о проведении следственных действий.

"Действительно, в рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Более подробную информацию мы можем предоставить только после завершения работы следователей ", - прокомментировал обыски А.Стражник.

Напомним, Печерский районный суд Киева отстранил от должности мэра города Бучи Анатолия Федорука.