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15 марта, 19:03 • 116537 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170832 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140656 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132917 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114262 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102081 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137007 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132677 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следователи военной прокуратуры проводят обыски в квартире мэра г.Староконстантинов

Следователи военной прокуратуры проводят обыски в квартире мэра г.Староконстантинов

Киев • УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 октября. УНН. В городе Староконстантинов проводят обыски в частном доме мэра города и двух частных фирмах. Об этом корреспонденту УНН сообщил мэр города Староконстантинов Николай Мельничук.

"Мне не предъявили никаких решений судов или постановлений. Следователи военной прокуратуры сказали, что будут проводить обыск в моей квартире. Якобы мы что-то нарушили, когда в 2014 году за счет местного бюджета и спонсорской помощи отремонтировали две военные казармы. Эти казармы разваливались. Их ремонт мы согласовали с Министерством обороны Украины и даже есть все акты и положительные результаты проверки КРУ. Как мне стало известно, обыски проводят и на территории двух частных фирм, которые осуществляли ремонт казарм ", - отметил Н.Мельничук.

Военный прокурор Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины Алексей Стражник подтвердил УНН информацию о проведении следственных действий.

"Действительно, в рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Более подробную информацию мы можем предоставить только после завершения работы следователей ", - прокомментировал обыски А.Стражник.

Напомним, Печерский районный суд Киева отстранил от должности мэра города Бучи Анатолия Федорука.

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