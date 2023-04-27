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Слідчі проводять перевірку щодо 55 катівень на деокупованих територіях – представник Генпрокуратури

Слідчі проводять перевірку щодо 55 катівень на деокупованих територіях – представник Генпрокуратури

Київ • УНН

 • 482502 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На звільнених територіях правоохоронці проводять перевірку щодо 55 катівень та місць незаконного утримання громадян. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Деталі

Правоохоронцями на цей час вже встановлено 600 потерпілих, які перебували у місцях незаконного утримання громадян. Більша частина з них допитана і визнана потерпілими в процесуальному порядку.

Наразі правоохоронці по Україні перевіряють інформацію про функціонування 55 місць незаконного утримання громадян та катівень. При цьому, за версією прокуратури, близько 60 таких місць знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Цитата

"На території Київської області на цей час правоохоронцями виявлено 8 системних катівень, через які пройшли десятки людей, і близько 30 осіб були вбиті за результатами перебування в цих катівнях.

На деокупованій території Харківської області на даний час підтверджено існування 21 катівні. На цей час вже допитано 112 потерпілих, які перебували в цих місцях.

У Херсонській області підтверджено існування 11 катівень та 8 місць масового незаконного утримання громадян", – наголосив представник Офісу Генерального прокурора Денис Лисенко під час прес-конференції в Ukrainian Media Center.

Додамо

Правоохоронні органи України фіксують факти функціонування подібних місць з 2014 року. До моменту початку широкомасштабної агресії було встановлено близько 100 таких місць на території окремих районів Донецької та Луганської області.

В період з 2014 по 2022 рік більш як 3 тисячі військовополонених та цивільних українських громадян стали там жертвами тортур та інших форм жорстокого поводження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За підтримки колаборантів окупанти збільшують кількість катівень, одну з них помічено в Енергодарі – Генштаб

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