Следователи проводят проверку по 55 пыточным на деоккупированных территориях - представитель Генпрокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На освобожденных территориях правоохранители проводят проверку относительно 55 пыточных и мест незаконного содержания граждан. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Правоохранителями в настоящее время уже установлено 600 потерпевших, которые находились в местах незаконного содержания граждан. Большая часть из них допрошена и признана потерпевшими в процессуальном порядке.
Сейчас правоохранители по Украине проверяют информацию о функционировании 55 мест незаконного содержания граждан и пыточных застенков. При этом, по версии прокуратуры, около 60 таких мест находятся на временно оккупированных территориях.
Цитата
"На территории Киевской области в настоящее время правоохранителями выявлено 8 системных пыточных, через которые прошли десятки людей, и около 30 человек были убиты по результатам пребывания в этих местах.
На деоккупированной территории Харьковской области в настоящее время подтверждено существование 21 пыточной. В настоящее время уже допрошено 112 потерпевших, которые находились в этих местах.
В Херсонской области подтверждено существование 11 пыточных и 8 мест массового незаконного содержания граждан", – отметил представитель Офиса Генерального прокурора Денис Лысенко во время пресс-конференции в Ukrainian Media Center.
Добавим
Правоохранительные органы Украины фиксируют факты функционирования подобных мест с 2014 года. К моменту начала широкомасштабной агрессии было установлено около 100 таких мест на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области.
В период с 2014 по 2022 год более 3 тысяч военнопленных и гражданских стали там жертвами пыток и других форм жестокого обращения.
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