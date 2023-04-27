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Следователи проводят проверку по 55 пыточным на деоккупированных территориях - представитель Генпрокуратуры

Следователи проводят проверку по 55 пыточным на деоккупированных территориях - представитель Генпрокуратуры

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. На освобожденных территориях правоохранители проводят проверку относительно 55 пыточных и мест незаконного содержания граждан. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Правоохранителями в настоящее время уже установлено 600 потерпевших, которые находились в местах незаконного содержания граждан. Большая часть из них допрошена и признана потерпевшими в процессуальном порядке.

Сейчас правоохранители по Украине проверяют информацию о функционировании 55 мест незаконного содержания граждан и пыточных застенков. При этом, по версии прокуратуры, около 60 таких мест находятся на временно оккупированных территориях.

Цитата

"На территории Киевской области в настоящее время правоохранителями выявлено 8 системных пыточных, через которые прошли десятки людей, и около 30 человек были убиты по результатам пребывания в этих местах.

На деоккупированной территории Харьковской области в настоящее время подтверждено существование 21 пыточной. В настоящее время уже допрошено 112 потерпевших, которые находились в этих местах.

В Херсонской области подтверждено существование 11 пыточных и 8 мест массового незаконного содержания граждан", – отметил представитель Офиса Генерального прокурора Денис Лысенко во время пресс-конференции в Ukrainian Media Center.

Добавим

Правоохранительные органы Украины фиксируют факты функционирования подобных мест с 2014 года. К моменту начала широкомасштабной агрессии было установлено около 100 таких мест на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области.

В период с 2014 по 2022 год более 3 тысяч военнопленных и гражданских стали там жертвами пыток и других форм жестокого обращения.

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