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Слідчі перевіряють справжність дозволу на зброю С.Пашинського – прокуратура

Слідчі перевіряють справжність дозволу на зброю С.Пашинського – прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Народний депутат Сергій Пашинський мав дозвіл на вогнепальну зброю, його справжність перевіряє слідство, повідомив на брифінгу прокурор київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент УНН.

"Зброя (С.Пашинського – ред.) мала дозвіл. Відповідно його вилучено, вилучено саму зброю, вилучено набої, вилучено все, що мав народний депутат щодо цієї зброї. Наразі направлено запити з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї до тих органів, які видавали і підтвердження тих дозволів, які у нього були",- заявив Д.Чібісов.

При цьому він зазначив, що попередньо інцидент кваліфікований як хуліганство.

"Це попередня кваліфікація (хуліганство – ред.), вона була визначена безпосередньо органом, який почав розслідувати цю справу. Ми наразі встановлюємо всі обставини і за результатами конкретного чіткого визначення дій кожного з осіб ми зможемо тоді достеменно сказати які наявні ознаки складу злочину", сказав Д.Чібісов.

Він зазначив, що наразі призначена низка експертиз – судово-медична, криміналістична, тросологічна та балістична експертизи, а також проводиться низка слідчих дій, зокрема, допити, вилучення та ін.

Зокрема, за даними Д.Чібісова слідчими вже допитаний водій автомобіля в тому числі із застосуванням відеозаписом.

"Наразі відпрацьовані всі повністю особи, які причетні до обставину цього злочину. Кількість їх наразі я вважаю не дуже доречно говорити, тому що це може вплинути на об’єктивність, однак ми вживаємо всі можливі заходи, щоб будь-яких осіб, свідків і будь-які інші докази, які можуть пролити світло на об’єктивне встановлення даних подій були перевірені і зафіксовані",- зазначив прокурор Київської області.

Він також сподівається, що не виникне необхідності продовжувати терміни досудового розслідування.

Прокурор уточнив, що С.Пашинський стріляв із вогнепальної зброї "Глок-19" з набоями 9 мм".

Нагадаємо, чоловік на ім'я В'ячеслав, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, розповів свою версію інциденту з народним депутатом С.Пашинським.

Як повідомляв УННС.Пашинського п’яний чоловік вдарив пляшкою, нардеп вистрелив йому у ногу.

Українські Національні Новини

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