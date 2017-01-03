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Следователи проверяют подлинность разрешения на оружие С.Пашинского - прокуратура

Следователи проверяют подлинность разрешения на оружие С.Пашинского - прокуратура

Киев • УНН

 • 6752 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский имел разрешение на огнестрельное оружие, его подлинность проверяет следствие, сообщил на брифинге прокурор киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.

"Оружие (С.Пашинского - ред.) имела разрешение. Соответственно его изъято, изъято само оружие, изъято патроны, изъято все, что имел народный депутат по этому оружию. Сейчас направлены запросы с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в те органы, которые выдавали и подтверждение тех разрешений, которые у него были ", - заявил Д.Чибисов.

При этом он отметил, что предварительно инцидент квалифицирован как хулиганство.

"Это предварительная квалификация (хулиганство - ред.), она была определена непосредственно органом, который начал расследовать это дело. Мы сейчас устанавливаем все обстоятельства и по результатам конкретного четкого определения действий каждого из лиц мы сможем тогда точно сказать имеющиеся признаки состава преступления", сказал Д.Чибисов.

Он отметил, что пока назначено ряд экспертиз - судебно-медицинская, криминалистическая, тросологичная и баллистическая экспертизы, а также проводится ряд следственных действий, в частности, допросы, изъятие и др.

В частности, по данным Д.Чибисова следователями уже допрошен водитель автомобиля в том числе с применением видеозаписи.

"Сейчас отработаны все полностью лица, причастные к обстоятельству этого преступления.  Количество их сейчас я считаю не очень уместно говорить, потому что это может повлиять на объективность, однако мы принимаем все возможные меры, чтобы любых лиц, свидетелей и любые другие доказательства, которые могут пролить свет на объективное установление данных событий были проверены и зафиксированы ", - отметил прокурор Киевской области.

Он также надеется, что не возникнет необходимости продлевать сроки досудебного расследования.

Прокурор уточнил, что С.Пашинский стрелял из огнестрельного оружия "Глок-19" с патронами 9 мм ".

Напомним, человек по имени Вячеслав, в которого стрелял нардеп Сергей Пашинский, рассказал свою версию инцидента с народным депутатом С.Пашинским.

Как сообщал УНН, С.Пашинского пьяный мужчина ударил бутылкой, нардеп выстрелил ему в ногу .

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