Слідчі дії за фактом занесення АЧС на територію свиноферми проводять на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом занесення вірусу африканської чуми свиней на територію свиноферми у селі Рівне Новоукраїнського району на Кіровоградщині. Про це під час апаратної наради повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, передає кореспондент УНН.
“Поліція проводить слідчі дії по факту занесення вірусу АЧС на закриту територію господарства в селі Рівне Новоукраїнського району”, — повідомив А.Коломійцев.
Також він додав, що в рамках ліквідації спалаху АЧС на свинофермі умертвили майже 2 тис. свиней.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
Нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
Також за словами політика, допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу.