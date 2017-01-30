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Следственные действия по факту занесения АЧС на территорию свинофермы проводят в Кировоградской области

Следственные действия по факту занесения АЧС на территорию свинофермы проводят в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 5079 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители проводят следственные действия по факту заноса вируса африканской чумы свиней на территорию свинофермы в селе Ровное Новоукраинского района Кировоградской области. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей Коломийцев, передает корреспондент УНН.

"Полиция проводит следственные действия по факту заноса вируса АЧС на закрытую территорию хозяйства в селе Ровное Новоукраинского района", - сообщил А.Коломийцев.

Также он добавил, что в рамках ликвидации вспышки АЧС на свиноферме умертвили около 2 тыс. свиней.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится .

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС .

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС ", - отметил он.

Также, по словам политика, допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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