Следственные действия по факту занесения АЧС на территорию свинофермы проводят в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители проводят следственные действия по факту заноса вируса африканской чумы свиней на территорию свинофермы в селе Ровное Новоукраинского района Кировоградской области. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей Коломийцев, передает корреспондент УНН.
"Полиция проводит следственные действия по факту заноса вируса АЧС на закрытую территорию хозяйства в селе Ровное Новоукраинского района", - сообщил А.Коломийцев.
Также он добавил, что в рамках ликвидации вспышки АЧС на свиноферме умертвили около 2 тыс. свиней.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится .
Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .
Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС .
"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС ", - отметил он.
Также, по словам политика, допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу .