Слідчі ДБР допитали екс-міністра внутрішніх справ Могильова

“Допит відбувся у межах кримінального провадження, зареєстрованого за фактом можливого вчинення державної зради службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, при вжитті заходів з питань урегулювання конфлікту та анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році”, — повідомила Іванова.

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Зазначимо, раніше екс-глава кримського Уряду Анатолій Могильов сам заявив, що готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань, вимагаючи покарати політиків і чиновників, винних у здачі Криму.