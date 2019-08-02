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Слідчі ДБР допитали екс-міністра внутрішніх справ Могильова

Слідчі ДБР допитали екс-міністра внутрішніх справ Могильова

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань допитали колишнього міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова. Про це УНН повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

“Допит відбувся у межах кримінального провадження, зареєстрованого за фактом можливого вчинення державної зради службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, при вжитті заходів з питань урегулювання конфлікту та анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році”, — повідомила Іванова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-глава МВС Могильов заявив, що ДБР викликало його на допит

Зазначимо, раніше екс-глава кримського Уряду Анатолій Могильов сам заявив, що готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань, вимагаючи покарати політиків і чиновників, винних у здачі Криму.

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