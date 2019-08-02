Екс-глава МВС Могильов заявив, що ДБР викликало його на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова стосовно справи про анексію Криму. Про це Могильов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Інформую. У понеділок запросили до ДБР дати свідчення у моїй заяві у справі анексії Криму. Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин — це не тільки дія, але і бездіяльність. І в даному випадку мова йде про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - написав Могильов.
Нагадаємо, слідчі кримської поліції повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи "Північний вітер", який сприяв окупації Росією Криму.