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Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" заслухає главу ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки критичного стану "Укрзалізниці" заслухає главу ДФС Вадима Мельника. Про це в своєму Тelegram-каналі написала глава ТСК Юлія Гришина, передає УНН.

Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" заслухає главу ДФС

Цитата:

"Мільйонні скручування в Укрзалізниці! Ухилення від сплати податків! Нахабно завищені ціни на закупівлі! Готуємося до засідання Слідчої комісії по Укрзалізниці за участю правоохоронців!

З Главою державної фіскальної служби Мельником Вадимом Івановичем обговорили, скільки чиновників понесли за це відповідальність внаслідок розслідувань фіскальної служби. Конкретні відповіді можна буде почути на засіданні ТСК", - написала Гришина.

Вона додала, що засідання має відбутися 20 травня, і буде транслюватися в прямому ефірі.

Додатково

ТСК попередньо встановила бездіяльність НАБУ в боротьбі з корупцією в "Укрзалізниці". Незважаючи на публічний розголос різних схем на залізниці, детективи НАБУ ігнорують обов'язок реєструвати і розслідувати кримінальні провадження.

Однак УНН раніше відзначав, що відповідальні за "Укрзалізницю" детективи НАБУ насправді проводять час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в Clubhouse.

Тим часом САП синхронно з НАБУ також відмовляється реєструвати кримінальні провадження за схемами в "Укрзалізниці" і приховує прізвища прокурорів, які повинні були займатися антикорупційною діяльністю на залізниці.

Як раніше повідомляв УНН, в минулому році НАБУ і САП скерували до суду одну справу по "Укрзалізниці" п'ятирічної давності.

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