Следственная комиссия Рады по "Укрзализныце" заслушает главу ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки критического состояния "Укрзализныци" заслушает главу ГФС Вадима Мельника. Об этом в своем Тelegram-канале написала глава ВСК Юлия Гришина, передает УНН.
Цитата:
"Миллионные скручивания в Укрзализныце! Уклонение от уплаты налогов! Нагло завышенные цены на закупки! Готовимся к заседанию Следственной комиссии по Укрзализныце с участием правоохранителей!
С Главой государственной фискальной службы Мельником Вадимом Ивановичем обсудили, сколько чиновников понесли за это ответственность вследствие расследований фискальной службы. Конкретные ответы можно будет услышать на заседании ВСК", - написала Гришина.
Она добавила, что заседание должно состояться 20 мая, и будет транслироваться в прямом эфире.
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ВСК предварительно установила бездействие НАБУ в борьбе с коррупцией в "Укрзализныце". Несмотря на публичную огласку различных схем на железной дороге, детективы НАБУ игнорируют обязанность регистрировать и расследовать уголовные производства.
Однако УНН ранее отмечал, что ответственные за "Укрзализныцю" детективы НАБУ на самом деле проводят время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в Clubhouse.
Между тем САП синхронно с НАБУ также отказывается регистрировать уголовные производства по схемам в "Укрзализныце" и скрывает фамилии прокуроров, которые должны были заниматься антикоррупционной деятельностью на железной дороге.
Как ранее сообщал УНН, в прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по "Укрзализныци" пятилетней давности.