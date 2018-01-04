"Славія" дозволила Ротаню розпочати пошуки нового клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Представник чеського ФК “Славія” Міхал Бичек повідомив про те, що в найближчому майбутньому клуб покине український півзахисник Руслан Ротань, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
“У Халіла Алтинтоп, Душана Швенто і Руслана Ротаня є дозвіл шукати нову команду, вони покинуть клуб”, — заявив Бичек.
Варто відзначити, що українець перейшов до складу “Славії” влітку 2017-го. У нинішньому сезоні на рахунку Ротаня 7 проведених матчів у чемпіонаті Чехії при 4-х у кваліфікації Ліги чемпіонів і ще 2-х в Лізі Європи.
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Додамо, що 36-річний футболіст раніше проводив 296 поєдинків за “Дніпро” (32 голи і 42 асисти) 59 за “Динамо” (7 + 4).
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