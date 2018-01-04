"Славия" позволила Ротаню начать поиски нового клуба

“В Халила Антилтопа, Душана Швенто и Руслана Ротаня есть разрешение искать новую команду, они покинут клуб”, — заявил Бычек.

Стоит отметить, что украинец перешел в состав “Славии” летом 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Ротаня 7 проведенных матчей в чемпионате Чехии при 4-х в квалификации Лиги чемпионов и еще 2-х в Лиге Европы.

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Добавим, что 36-летний футболист ранее проводил 296 поединков за “Днепр” (32 гола и 42 ассиста) 59 “Динамо” (7+4).

Напомним, ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны.