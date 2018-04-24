СКМ немає сенсу міняти бізнес-стратегію розвитку "Укртелекому"

Провідні економічні експерти сходяться в думках, що "Укртелеком" не перестає бути одним з найбільш цікавих для західних і внутрішніх інвесторів активом. Незважаючи на об'єктивні проблеми (скорочення кількості абонентів за рахунок окупації частини українських територій, державний борг в розмірі 190 млн грн за пільги і т.д.), менеджменту компанії вдалося утримати передові позиції.

"На кінець 2017 року фактичний дохід склав 6,7 млрд грн (проти 6,4 млрд грн планового), фактична EBITDA - 1,9 млрд грн (проти 1,1 млрд грн планової), по рентабельності EBITDA - 28% (перевищення плану на 11 п.п.). За минулий рік компанія отримала чистий прибуток у 867 млн ​​грн (на 44% більше, ніж в 2016-м) і сплатила до бюджетів різних рівнів близько 1,7 млрд грн податків ", - пише видання з посиланням на результати аудиту однієї з провідних міжнародних консалтингових компаній.

"При плановому падінні виручки від бізнес-телефонії з 2,8 млрд грн в 2013-му до 2 млрд грн в 2017-м, за фактом, в минулому році," Укртелекому "вдалося заробити 2,3 млрд грн. У компанії 35% ринку бізнес-абонентів (фіксований зв'язок + інтернет + супутні послуги). Це перше місце. Плюс перше місце по IPTV ", - коментує журналіст Денис Безлюдько.

Крім того, нинішньому власникові (СКМ) вдалося зацікавити великих китайських інвесторів. У березні 2018 року виробник має телекомунікаційного обладнання ZTE заявив про надання кредиту "Укртелекому" в розмірі $ 10 млн. А в минулому році українська компанія використовувала на модернізаційні проекти перші $ 30 млн з інвестиційних вливань Huawei і China Development Bank в розмірі 400 млн дол.

Сам факт участі великого іноземного бізнесу в долі компанії, що знаходиться в ситуації судових розглядів, вражає навіть скептично налаштованих експертів.

"Китайці - народ просунутий. І те, що "Укртелекому" вдалося домовитися з ними, це, звичайно, плюс ... Можна говорити про успіх. Тому що з китайцями не всі наші підприємства і бізнесмени змогли налагодити співпрацю, в тому числі і те, яке передбачає фінансування ", - говорить економічний експерт Олександр Паращій.

Відповідно, з метою підтримки нинішнього рівня довіри зарубіжних партнерів і його підвищення, власнику "Укртелекому" немає сенсу міняти існуючий вектор розвитку. Тим більше, експерти не виключають ймовірності, що навіть тимчасова реприватизація активу (малоймовірна в світлі того, що в даний час в судовому порядку зняті всі арешти з відповідного майна), не призведе до кардинальних змін в структурі власності.

"Можливо, все взагалі буде так, як прогнозує Безлюдько в фіналі свого поста по" Укртелекому ":" Директор з міжнародних зв'язків і взаємин з інвесторами СКМ Джок Мендоза, з милим шотландським акцентом, підтвердив, що СКМ має намір в суді Лондона позбутися "Укртелекому ". З іншого боку, він допустив повторну покупку ", - резюмує" Обозреватель ".