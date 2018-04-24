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СКМ нет смысла менять бизнес-стратегию развития “Укртелекома”

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Стратегия развития “Укртелекома” по бизнес-модели национального телекоммуникационного оператора подтвердила свою жизнеспособность. Независимо от исхода судебных разбирательств, собственник компании продолжит следовать установленному в ней курсу. К такому выводу пришли журналисты “Обозревателя” в статье “Укртелеком: есть ли ручка у чемодана?”, пишет УНН.

СКМ нет смысла менять бизнес-стратегию развития “Укртелекома”

Ведущие экономические эксперты сходятся в мнениях, что “Укртелеком” не перестает быть одним из наиболее интересных для западных и внутренних инвесторов активом. Несмотря на объективные проблемы (сокращение количества абонентов за счет оккупации части украинских территорий, государственный долг в размере 190 млн грн за льготы и т.д.), менеджменту компании удалось удержать передовые позиции.

“На конец 2017 года фактический доход составил 6,7 млрд грн (против 6,4 млрд грн планового), фактическая EBITDA — 1,9 млрд грн (против 1,1 млрд грн плановой), по рентабельности EBITDA — 28% (превышение плана на 11 п.п.). За прошлый год компания получила чистую прибыль в 867 млн грн (на 44% больше, чем в 2016-м) и уплатила в бюджеты разных уровней порядка 1,7 млрд грн налогов”, — пишет издание со ссылкой на результаты аудита одной из ведущих международных консалтинговых компаний.

“При плановом падении выручки от бизнес-телефонии с 2,8 млрд грн в 2013-м до 2 млрд грн в 2017-м, по факту, в прошлом году, „Укртелекому“ удалось заработать 2,3 млрд грн. У компании 35% рынка бизнес-абонентов (фиксированная связь + интернет + сопутствующие услуги). Это первое место. Плюс первое место по IPTV”, — комментирует журналист Денис Безлюдько.

Кроме того, нынешнему собственнику (СКМ) удалось заинтересовать крупных китайских инвесторов. В марте 2018 года производитель телекоммуникационного оборудования ZTE заявил о предоставлении кредита “Укртелекому” в размере $10 млн. А в прошлом году украинская компания использовала на модернизационные проекты первые $30 млн из инвестиционных вливаний Huawei и China Development Bank в размере 400 млн долл.

Сам факт участия крупного иностранного бизнеса в судьбе компании, находящейся в ситуации судебных разбирательств, впечатляет даже скептически настроенных экспертов.

“Китайцы — народ продвинутый. И то, что „Укртелекому“ удалось договориться с ними, это, конечно, плюс...Можно говорить об успехе. Потому что с китайцами не многие наши предприятия и бизнесмены смогли наладить сотрудничество, в том числе и то, которое предполагает финансирование”, — говорит экономический эксперт Александр Паращий.

Соответственно, с целью поддержания нынешнего уровня доверия зарубежных партнеров и его повышения, собственнику “Укртелекома” нет смысла менять существующий вектор развития. Тем более, эксперты не исключают вероятности, что даже временная реприватизация актива (маловероятная в свете того, что в настоящее время в судебном порядке сняты все аресты с соответствующего имущества), не приведет к кардинальным изменениям в структуре собственности.

“Возможно, все вообще будет так, как прогнозирует Безлюдько в финале своего поста по “Укртелекому”: “Директор по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза, с милым шотландским акцентом, подтвердил, что СКМ намерен в суде Лондона избавиться от „Укртелекома“. С другой стороны, он допустил повторную покупку”, — резюмирует “Обозреватель”.

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