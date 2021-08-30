Складний період реабілітації: Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук знаходиться в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає УНН.
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На запитання, як почувається Кравчук, Арестович відповів: "Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік, операція на серці, це завжди дуже складно".
За його словами, очолювати українську делегацію в ТКГ поки буде віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.
"Це буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію", - сказав Арестович.
Додамо
29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.
7 липня Кравчука на засіданні замінив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.
21 липня голову української делегації вТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, хвороба голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.