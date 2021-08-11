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Резніков може заміняти голову ТКГ Кравчука до кінця року - Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков може заміняти голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ще кілька місяців, а може і до кінця року. Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає УНН.

Цитата

“Перший заступник голови делегації (Олексій Рєзніков - ред.) керує “мінською групою”. Я думаю, що він залишиться, щонайменше, на пару місяців керівником, поки Леонід Макарович пройде лікування й реабілітацію, а може і до кінця року”, - заявив Арестович.

Додамо

29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.

7 липня Кравчука на засіданні замінив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.

21 липня голову української делегації вТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, хвороба голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.

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