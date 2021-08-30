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Актуальное
Сложный период реабилитации: Кравчук не вернется в ТКГ до декабря

Сложный период реабилитации: Кравчук не вернется в ТКГ до декабря

Киев  •  УНН

 • 21461 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович, передает УНН.

Детали

На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил: "Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно".

По его словам, возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", - сказал Арестович.

Добавим

29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По состоянию здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

7 июля Кравчука на заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

21 июля голову украинской делегации вТКГ Леонида Кравчука на заседании заменил первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, болезнь главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука никак не повлияет на работу ТКГ.

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