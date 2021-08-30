Сложный период реабилитации: Кравчук не вернется в ТКГ до декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович, передает УНН.
Детали
На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил: "Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно".
По его словам, возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.
"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", - сказал Арестович.
Добавим
29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По состоянию здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
7 июля Кравчука на заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.
21 июля голову украинской делегации вТКГ Леонида Кравчука на заседании заменил первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Как заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, болезнь главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука никак не повлияет на работу ТКГ.