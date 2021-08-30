Сложный период реабилитации: Кравчук не вернется в ТКГ до декабря

КИЕВ. 30 августа. УНН. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович, передает УНН.