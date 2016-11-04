Склад нелегального алкоголю виявили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці виявили склад нелегального алкоголю на Одещині. Проце УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, правоохоронці виявили склад нелегального алкоголю у місті Рені на Одещині. В результаті перевірки гаражного приміщення було виявлено 112 пляшок коньяку “Атікос”, більше десятка пляшок лікерів і коньяку інших марок та горілки “Єльцин”.
Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині прикордонники вилучили більше тонни контрафактного алкоголю.