Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области

Вчера, правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в городе Рени Одесской области. В результате проверки гаражного помещения было обнаружено 112 бутылок коньяка "Атикос", больше десятка бутылок ликеров и коньяка других марок и водки "Ельцин".

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области пограничники изъяли более тонны контрафактного алкоголя.