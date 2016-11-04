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15 марта, 19:03 • 115065 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166209 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137712 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130179 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112677 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105395 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101371 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области

Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области

Киев • УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вчера, правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в городе Рени Одесской области. В результате проверки гаражного помещения было обнаружено 112 бутылок коньяка "Атикос", больше десятка бутылок ликеров и коньяка других марок и водки "Ельцин".

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области пограничники изъяли более тонны контрафактного алкоголя.

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