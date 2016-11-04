Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в городе Рени Одесской области. В результате проверки гаражного помещения было обнаружено 112 бутылок коньяка "Атикос", больше десятка бутылок ликеров и коньяка других марок и водки "Ельцин".
Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области пограничники изъяли более тонны контрафактного алкоголя.