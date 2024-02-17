Схожий на "Герань-2": на півдні Молдови поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника
Київ • УНН
Фрагменти безпілотника, схожого на "Герань-2", були знайдені поблизу молдовсько-українського кордону в полі приблизно за 2 км від кордону і за 5 км від села на півдні Молдови.
На півдні Молдови, неподалік кордону з Україною, виявили нові фрагменти дрону. Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, передає УНН.
"Близько 16:40 поблизу села Нова Єтулія Вулканештського району виявлено інші фрагменти безпілотника, схожого на „Герань-2". Інформацію передали компетентним органам, і доступ до району, де були виявлені уламки безпілотника, обмежили", — заявили в Прикордонній поліції.
Фрагменти безпілотника виявили в полі приблизно в 2 км від молдавсько-українського кордону і приблизно в 5 км від села.
У Прикордонній поліції Молдови наголосили, що "на даний момент влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання порядку, спокою та громадської безпеки. Небезпеки для громади немає".
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