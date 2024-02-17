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Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 17:42  •  13876 просмотра

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Фрагменты беспилотника, похожего на "Герань-2", были найдены вблизи молдавско-украинской границы в поле примерно в 2 км от границы и в 5 км от села на юге Молдовы.

На юге Молдовы, недалеко от границы с Украиной, обнаружили новые фрагменты дрона. Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы, передает УНН.

"Около 16:40 вблизи села Новая Етулия Вулканештского района обнаружены другие фрагменты беспилотника, похожего на "Герань-2". Информацию передали компетентным органам, и доступ к району, где были обнаружены обломки беспилотника, ограничили", - заявили в Пограничной полиции.

Фрагменты беспилотника обнаружили в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы и примерно в 5 км от села.

В Пограничной полиции Молдовы отметили, что "на данный момент власти приняли все необходимые меры для поддержания порядка, спокойствия и общественной безопасности. Опасности для общества нет".

В Молдове в озере нашли фрагменты ракеты в озере28 сентября 2023, 08:42 • 174207 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Схожий на "Герань-2": на півдні Молдови поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника
Similar to "Geranium-2": fragments of a drone found in southern Moldova near the border with Ukraine
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