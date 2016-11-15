Сходи будівлі НБУ заповнені правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сходи біля входу в будівлю Національного банку України, де сьогодні очікується масова акція, заповнені правоохоронцями, передає кореспондент УНН.
Поліція і Нацгвардія розмістилися по всьому урядовому кварталу у столиці.
Поблизу вулиці Інтституської, де, зокрема, розташована будівля НБУ, встановлені металошукачі.
Біля приміщення Адміністрації Президента - вантажівки і автобуси, а також велика кількість правоохоронців. У декого серед амуніції є щити. В урядовому кварталі чергують рятувальники.
Також правоохоронці забезпечують безпеку біля Верховної Ради.
Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у заторах.
Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.