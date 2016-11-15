Ступени здания НБУ заполнены правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ступеньки у входа в здание Национального банка Украины, где сегодня ожидается массовая акция, заполнены правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Полиция и Нацгвардия разместились по всему правительственному кварталу в столице.
Возле улицы Институтской, где, в частности, расположено здание НБУ, установлены металлоискатели.
У здания Администрации Президента - грузовики и автобусы правоохранителей, а также большое их количество. У некоторых среди амуниции есть щиты.
Также правоохранители обеспечивают безопасность возле Верховной Рады.
Напомним, в центре Киева перекрыто движение транспорта на улице Крещатик. Центр города столицы стоит в пробках.
Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве.
Безопасность во время акций в Киеве в эти дни будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.