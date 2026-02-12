$43.030.06
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 13802 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 51314 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 37825 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 50240 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 39970 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 32901 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 28302 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 53939 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20411 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Скелетоніст Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації від МОК

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Владислав Гераскевич, дискваліфікований МОК на Олімпіаді-2026, подякував українцям за підтримку. Він планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Скелетоніст Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації від МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого МОК дискваліфікувала на Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, звернувся до українців зі словами вдячності за підтримку, пише УНН.

Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші. Переживши цей момент, я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину, Павла Петриченка: "Усі красиві зберігають оптимізм". Все буде Україна! Ми переможемо! Борітеся - поборете, вам Бог помагає!

- сказав Гераскевич.

Гераскевич розповів про подвійні стандарти МОК після дискваліфікації на Олімпіаді12.02.26, 12:17 • 1098 переглядiв

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Юлія Шрамко

