Скелетоніст Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації від МОК
Київ • УНН
Владислав Гераскевич, дискваліфікований МОК на Олімпіаді-2026, подякував українцям за підтримку. Він планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого МОК дискваліфікувала на Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, звернувся до українців зі словами вдячності за підтримку, пише УНН.
Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші. Переживши цей момент, я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину, Павла Петриченка: "Усі красиві зберігають оптимізм". Все буде Україна! Ми переможемо! Борітеся - поборете, вам Бог помагає!
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).