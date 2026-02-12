$43.030.06
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 13396 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 50134 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 37240 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 49714 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 39627 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 32689 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 28189 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 53356 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20399 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Скелетонист Гераскевич обратился к украинцам после дисквалификации от МОК

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Владислав Гераскевич, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, поблагодарил украинцев за поддержку. Он планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Скелетонист Гераскевич обратился к украинцам после дисквалификации от МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК дисквалифицировал на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине, обратился к украинцам со словами благодарности за поддержку, пишет УНН.

Дорогие украинцы, я вам очень благодарен за поддержку. Вместе мы сильнее. Пережив этот момент, я хочу вас поблагодарить и процитировать одного замечательного человека, Павла Петриченко: "Все красивые сохраняют оптимизм". Все будет Украина! Мы победим! Боритесь - поборете, вам Бог помогает!

- сказал Гераскевич.

Гераскевич рассказал о двойных стандартах МОК после дисквалификации на Олимпиаде12.02.26, 12:17 • 1002 просмотра

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Юлия Шрамко

