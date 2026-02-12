Скелетонист Гераскевич обратился к украинцам после дисквалификации от МОК
Киев • УНН
Владислав Гераскевич, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, поблагодарил украинцев за поддержку. Он планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК дисквалифицировал на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине, обратился к украинцам со словами благодарности за поддержку, пишет УНН.
Дорогие украинцы, я вам очень благодарен за поддержку. Вместе мы сильнее. Пережив этот момент, я хочу вас поблагодарить и процитировать одного замечательного человека, Павла Петриченко: "Все красивые сохраняют оптимизм". Все будет Украина! Мы победим! Боритесь - поборете, вам Бог помогает!
Дополнение
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).