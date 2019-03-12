Скасовані МЕРТом книги скарг були єдиним зв’язком між бізнесом і споживачами – експерт

За його словами, МЕРТ зайнялося книгами скарг з метою піару.

"При відсутності реформ, МЕРТ, яке фактично не знає, про що звітувати, шукає сьогодні теми, аби їх висвітлювати як "перемоги". Тому вони і взялися за те, що менш за все потребувало змін", - вважає Дорошенко.

Він також зазначив, що економічний ефект від скасування книг відгуків, який називають у МЕРТ, значно завищений.

"Коли ми порахували економічний ефект, на який посилається МЕРТ, то виявилося, що вони його завищили в тисячі разів. Вони, зокрема, порахували що скасування книг дозволить бізнесу зекономити декілька сотень мільйонів гривень. Але питання в тому, що вони, по-перше, у декілька разів завищили вартість книги. Так, вони вказали що її ціна 70 або 80 грн, у той час як ми в інтернеті знайшли їх по 12 грн за одну штуку.

Потім вони (МЕРТ, - ред.) вказують, що такі книги треба кожен рік купувати. Однак, ніхто не купував їх щорічно - один раз купив і все. Крім того, МЕРТ вказує, що бізнес тепер буде економити час, який він виділяв на ведення книг. Але ніхто не витрачав багато часу на їх ведення. У тому ж гіпермаркеті - це кілька записів на місяць, у книжковому магазині - і того менше. Люди ними користуються, але бізнес не витрачає час на їх ведення. МЕРТ витратило значно більше грошей на те, щоб виробити цей нормативний акт про скасування, аніж те, що зекономив бізнес", - зазначив Дорошенко.

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На його переконання, книги скарг – це був єдиний зв'язок між бізнесом та споживачами.

"А зараз ми скасували одне і нічого не запропонували взамін. Якби вони сказали: давайте замінимо це на електронну систему? Давайте. Будуйте. Але врахуйте що є села, де немає мобільного інтернету. Так, за кордоном не діють такі книги, але там є інша система. Тоді давайте її у нас теж будувати. Там є система вибіркових перевірок – в Україні її не існує. А якщо ви говорите: давайте скасуємо, бо це не ефективно – давайте, проте спочатку запропонуйте ефективну альтернативу", - переконаний експерт.

Він також додав, що бізнес сьогодні орієнтується на відгуки про свою роботу у соціальних мережах, однак далеко не всі українці сьогодні мають фізичну можливість залишити їх онлайн.

Нагадаємо, як писав УНН, 6 березня в Україні скасували обов'язковість книги скарг.

Також нагадаємо, що з початку року в Україні було скасовано дію мораторію на перевірки бізнесу, який, за словами депутата Сергія Тригубенка, породив повну безконтрольність на споживчому ринку країни.