Отмененные МЭРТ книги жалоб были единственной связью между бизнесом и потребителями – эксперт

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 2321 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112910 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117177 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119812 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120170 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150689 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116777 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130473 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 74498 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 106882 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 93421 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 53612 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 118695 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 116749 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 150690 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 164856 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 176331 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 234374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 112913 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 79753 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 100567 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104465 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104214 просмотра
Актуальное
Отмененные МЭРТ книги жалоб были единственной связью между бизнесом и потребителями – эксперт

Отмененные МЭРТ книги жалоб были единственной связью между бизнесом и потребителями – эксперт

Киев  •  УНН

 • 6844 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) отменило обязательность ведения так называемых книг жалоб и предложений, чем уничтожил единственную связь между бизнесом и потребителями. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, МЭРТ занялось книгами жалоб с целью пиара.

"При отсутствии реформ, МЭРТ, которое фактически не знает, о чем отчитываться, ищет сегодня темы, чтобы их освещать как "победы". Поэтому они и взялись за то, что менее всего нуждалось в изменениях", - считает Дорошенко.

Он также отметил, что экономический эффект от отмены книг отзывов, называемый в МЭРТ, значительно завышен.

"Когда мы посчитали экономический эффект, на который ссылается МЭРТ, то оказалось, что они его завысили в тысячи раз. Они, в частности, посчитали что отмена книг позволит бизнесу сэкономить несколько сотен миллионов гривен. Но вопрос в том, что они, во-первых в несколько раз завысили стоимость книги. Так, они указали что ее цена 70 или 80 грн, в то время как мы в интернете нашли их по 12 грн за одну штуку.

Затем они (МЭРТ, - ред.) указывают, что такие книги нужно каждый год покупать. Однако, никто не покупал их ежегодно - один раз купил и все. Кроме того, МЭРТ указывает, что бизнес теперь будет экономить время, которое он выделял на ведение книг. Но никто не тратил много времени на их ведение. В том же гипермаркете - это несколько записей в месяц, в книжном магазине - и того меньше. Люди ими пользуются, но бизнес не тратит время на их ведение. МЭРТ потратило гораздо больше денег на то, чтобы выработать этот нормативный акт об отмене, чем то, что сэкономил бизнес", - отметил Дорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВР назвали последствия действия моратория на проверки бизнеса

По его убеждению, книги жалоб - это была единственная связь между бизнесом и потребителями.

"А сейчас мы отменили одно и ничего не предложили взамен. Если бы они сказали: давайте заменим это на электронную систему? Давайте. Стройте. Но учтите что есть села, где нет мобильного интернета. Да, за рубежом не действуют такие книги, но там есть другая система. Тогда давайте ее у нас тоже строить. Там есть система выборочных проверок - в Украине ее нет. А если вы говорите: давайте отменим, потому что это не эффективно - давайте, однако сначала предложите эффективную альтернативу", - убежден эксперт.

Он также добавил, что бизнес сегодня ориентируется на отзывы о своей работе в социальных сетях, однако далеко не все украинцы сегодня имеют физическую возможность оставить их онлайн.

Напомним, как писал УНН, 6 марта в Украине отменили обязательность книги жалоб.

Также напомним, что с начала года в Украине было отменено действие моратория на проверки бизнеса, который, по словам депутата Сергея Тригубенко, породил полную бесконтрольность на потребительском рынке страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы