Отмененные МЭРТ книги жалоб были единственной связью между бизнесом и потребителями – эксперт

По его словам, МЭРТ занялось книгами жалоб с целью пиара.

"При отсутствии реформ, МЭРТ, которое фактически не знает, о чем отчитываться, ищет сегодня темы, чтобы их освещать как "победы". Поэтому они и взялись за то, что менее всего нуждалось в изменениях", - считает Дорошенко.

Он также отметил, что экономический эффект от отмены книг отзывов, называемый в МЭРТ, значительно завышен.

"Когда мы посчитали экономический эффект, на который ссылается МЭРТ, то оказалось, что они его завысили в тысячи раз. Они, в частности, посчитали что отмена книг позволит бизнесу сэкономить несколько сотен миллионов гривен. Но вопрос в том, что они, во-первых в несколько раз завысили стоимость книги. Так, они указали что ее цена 70 или 80 грн, в то время как мы в интернете нашли их по 12 грн за одну штуку.

Затем они (МЭРТ, - ред.) указывают, что такие книги нужно каждый год покупать. Однако, никто не покупал их ежегодно - один раз купил и все. Кроме того, МЭРТ указывает, что бизнес теперь будет экономить время, которое он выделял на ведение книг. Но никто не тратил много времени на их ведение. В том же гипермаркете - это несколько записей в месяц, в книжном магазине - и того меньше. Люди ими пользуются, но бизнес не тратит время на их ведение. МЭРТ потратило гораздо больше денег на то, чтобы выработать этот нормативный акт об отмене, чем то, что сэкономил бизнес", - отметил Дорошенко.

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По его убеждению, книги жалоб - это была единственная связь между бизнесом и потребителями.

"А сейчас мы отменили одно и ничего не предложили взамен. Если бы они сказали: давайте заменим это на электронную систему? Давайте. Стройте. Но учтите что есть села, где нет мобильного интернета. Да, за рубежом не действуют такие книги, но там есть другая система. Тогда давайте ее у нас тоже строить. Там есть система выборочных проверок - в Украине ее нет. А если вы говорите: давайте отменим, потому что это не эффективно - давайте, однако сначала предложите эффективную альтернативу", - убежден эксперт.

Он также добавил, что бизнес сегодня ориентируется на отзывы о своей работе в социальных сетях, однако далеко не все украинцы сегодня имеют физическую возможность оставить их онлайн.

Напомним, как писал УНН, 6 марта в Украине отменили обязательность книги жалоб.

Также напомним, что с начала года в Украине было отменено действие моратория на проверки бизнеса, который, по словам депутата Сергея Тригубенко, породил полную бесконтрольность на потребительском рынке страны.