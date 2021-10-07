Скандал з “Укрексімбанком”: першому фігуранту вручили підозру

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні державного “Укрексімбанку” правоохоронці вручили підозру першому підозрюваному. Про це УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Деталі

Так, зі слів речниці столичної прокуратури, одному із фігурантів справи підозру сьогодні, 7 жовтня, вручили за місцем проживання. 

Як повідомили УНН джерела у банківській установі, йдеться про голову пресслужби “Укрексімбанку” Володимира Пікалова.

Місцезнаходження іншого фігуранта наразі встановлюють правоохоронці.

Контекст

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві 5 жовтня.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.

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