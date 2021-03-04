Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи

КИЇВ. 4 березня. УНН. На сьогодні консультації про допуск українських експертів до ікони, що була подарована співпрезидентом Боснії і Герцеговини від сербської громади Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, продовжуються. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.