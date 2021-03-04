Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи

ukru
18 березня, 21:00 • 37163 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 78495 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 62270 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101790 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 70502 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98398 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116835 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144808 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184275 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312703 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104575 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102473 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106423 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101734 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 98751 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 62113 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312702 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246599 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340245 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 65136 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110337 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111104 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108058 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121489 перегляди
Актуальне
Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи

Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи

Київ • УНН

 • 23261 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. На сьогодні консультації про допуск українських експертів до ікони, що була подарована співпрезидентом Боснії і Герцеговини від сербської громади Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, продовжуються. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Цитата

“МКІП направило лист до Міністерства закордонних справ України з проханням звернутися до боснійсько-герцеговинської сторони щодо надання українським експертам на території Боснії і Герцеговини всебічного сприяння та доступу до зазначеної ікони для проведення її атрибуції, а також підтвердило готовність відрядити українських фахівців для проведення дослідження ікони. Наразі МЗС проводить консультації з боснійсько-герцеговинською стороною щодо окресленої можливості”, — повідомили у МКІП.

Деталі

У міністерстві зазначили, що, відповідно до статті 54 Конституції України, Держава вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

Згідно зі статтями 3 і 4 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території, є культурними цінностями України і підлягають поверненню в Україну.

Доповнення

Зазначимо, що МКІП ще наприкінці січня повідомив, що готовий направити фахівців для проведення експертизи ікони, подарованої російському міністру Сергію Лаврову в Боснії і Герцеговині.

Також у відомстві заявили, що попередня експертиза Національного художнього музею відносить цю ікону до періоду початку XX ст.

Скандал з іконою

У грудні 2020 року глава Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, який представляє громаду сербів країни, подарував очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову ікону, на якій журналісти помітили примітку, що вона раніше перебувала на території окупованого проросійськими бойовиками Луганська.

Боснійські політики та чиновники, які представляють інші громади де-факто конфедеративної влади Боснії і Герцеговини доволі активно відреагували на інцидент у боснійській столиці — Сараєво.

За словами самого Додіка, іконі 300 років, вона була “знайдена в Луганську”, а печатка на самій іконі свідчила про те, що цей витвір релігійного мистецтва належить Радянській Україні. МЗС РФ пізніше повернуло ікону до Боснії і Герцеговини.

Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вимагає від Боснії і Герцеговини повернути українську ікону, а Додіка, який заявив, що немає доказів про українське походження ікони, звинуватив в брехні.

Пізніше глава Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в розповсюдженні “неправдивих відомостей та некомпетентності”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79