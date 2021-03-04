Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи

Скандал з іконою з Луганська у Боснії: українських фахівців досі не допустили до проведення експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На сьогодні консультації про допуск українських експертів до ікони, що була подарована співпрезидентом Боснії і Герцеговини від сербської громади Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, продовжуються. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Цитата
“МКІП направило лист до Міністерства закордонних справ України з проханням звернутися до боснійсько-герцеговинської сторони щодо надання українським експертам на території Боснії і Герцеговини всебічного сприяння та доступу до зазначеної ікони для проведення її атрибуції, а також підтвердило готовність відрядити українських фахівців для проведення дослідження ікони. Наразі МЗС проводить консультації з боснійсько-герцеговинською стороною щодо окресленої можливості”, — повідомили у МКІП.
Деталі
У міністерстві зазначили, що, відповідно до статті 54 Конституції України, Держава вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
Згідно зі статтями 3 і 4 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території, є культурними цінностями України і підлягають поверненню в Україну.
Доповнення
Зазначимо, що МКІП ще наприкінці січня повідомив, що готовий направити фахівців для проведення експертизи ікони, подарованої російському міністру Сергію Лаврову в Боснії і Герцеговині.
Також у відомстві заявили, що попередня експертиза Національного художнього музею відносить цю ікону до періоду початку XX ст.
Скандал з іконою
У грудні 2020 року глава Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, який представляє громаду сербів країни, подарував очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову ікону, на якій журналісти помітили примітку, що вона раніше перебувала на території окупованого проросійськими бойовиками Луганська.
Боснійські політики та чиновники, які представляють інші громади де-факто конфедеративної влади Боснії і Герцеговини доволі активно відреагували на інцидент у боснійській столиці — Сараєво.
За словами самого Додіка, іконі 300 років, вона була “знайдена в Луганську”, а печатка на самій іконі свідчила про те, що цей витвір релігійного мистецтва належить Радянській Україні. МЗС РФ пізніше повернуло ікону до Боснії і Герцеговини.
Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вимагає від Боснії і Герцеговини повернути українську ікону, а Додіка, який заявив, що немає доказів про українське походження ікони, звинуватив в брехні.
Пізніше глава Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в розповсюдженні “неправдивих відомостей та некомпетентності”.