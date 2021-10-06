Скандал в "Укрексімбанку": прокуратура доповнила кваліфікацію злочину, підготувала підозри

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“У разі не встановлення місцезнаходження осіб, яким планується вручення підозр, ми будемо діяти відповідно кримінально-процесуального кодексу. На цей час планується вручення двох підозр, двом особам”, — сказала Максимець.

“На цей час кримінальне провадження розслідується за ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Додаткова кваліфікація була додана сьогодні до ЄРДР, оскільки є кваліфікуюча ознака, а саме здійснення протиправних дій відносно журналістів з використанням службового становища службовою особою”, — повідомила вона.

Деталі

Зі слів речниці, наразі це також не є остаточною кваліфікацією, тому що вчора стало відомо, що є відновлене відео інциденту. Після ретельного вивчення відео буде вирішено питання про остаточну кваліфікацію, зазначила вона.

Відповідаючи на питання журналістів щодо підозр, Максимець повідомила, що наразі не відомо, чи знаходяться ці особи на робочому місці. Вона підтвердила, що одна з осіб, якій планується вручити підозру, склала повноваження.

Варто зауважити, що раніше сьогодні наглядова рада “Укрексімбанку” ухвалила рішення відсторонити голову правління Євгена Мецгера від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування.



Додамо

Як уточнив у себе в Facebook речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, ч. 3 ст. 171 ККУ є найсуворішою, оскільки “передбачає, що злочинні дії щодо перешкоджання журналістам було скоєно службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб”.

“Покарання за це — штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого”, — повідомив він.

Контекст



У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.