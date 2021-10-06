Скандал з “Укрексімбанком”: наглядова рада відсторонила Мецгера, головою тимчасово призначили Єрмакова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Наглядова рада “Укрексімбанку" ухвалила рішення відсторонити голову правління цього банку Євгена Мецгера від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування щодо конфлікту з журналістами “Схем”. Про це йдеться в заяві наглядової ради, пише УНН.
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“Наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні прийняла рішення відсторонити голову правління Укрексімбанку Мецгера Є.В. від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування наглядовою радою”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наглядова рада також принесла вибачення членам знімальної групи програми “Схеми”, представникам ЗМІ та “усьому громадянському суспільству за прикру та неналежну поведінку голови правління та представників банку”.
“Результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення наглядової ради щодо повноважень Мецгера Є.В.”, — повідомили у наглядовій раді.
Повідомляється, що тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління банку було призначено Сергія Єрмакова — члена правління банку.
Додамо
Раніше Мецгер заявив, що сам склав повноваження, на час розслідування конфлікту з журналістами “Схем”.
Інцидент у приміщені банку
У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.
За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.
Реакція правоохоронців
Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).
Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.
У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві.
Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.