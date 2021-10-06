Скандал с "Укрэксимбанком": набсовет отстранил Мецгера, главой временно назначили Ермакова

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"Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании принял решение отстранить главу правления Укрэксимбанка Мецгера Е.В. от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования наблюдательным советом", - говорится в сообщении.

Детали

Наблюдательный совет также принес извинения членам съемочной группы программы "Схемы", представителям СМИ и "всему гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение главы правления и представителей банка".

"Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера Е.В.", - сообщили в наблюдательном совете.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главы правления банка был назначен Сергей Ермаков - член правления банка.

Добавим

Ранее Мецгер заявил, что сам сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами "Схем".

Инцидент в помещении банка

Во вторник издание "Радио Свобода" сообщило о нападении на журналистов "Схем" (проект "Радио Свобода" на телеканале UA:Перший) в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу в отношении оператора "Схем" Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

На следующее утро полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. "По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве накануне.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.