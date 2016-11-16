СК РФ запідозрив росіянина в участі у бойових діях на Донбасі у складі "Айдару"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Слідчий комітет Росії порушив справу стосовно росіянина, якого підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі у складі добровольчого батальйону “Айдар”. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
У Росії порушили кримінальну справу стосовно Дмитра Федотова за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті або військових діях).
“За даними слідства, у квітні 2014 року, залишивши в місті Кіпгісеппе Ленінградської області свою сім’ю, дружину і двох малолітніх дітей, Федотов прибув до Києва для участі в антиурядових акціях. Перебуваючи на території України Федотов в складі добровольчого батальйону „Айдар“ пройшов спеціальну і диверсійну підготовку, в тому числі під керівництвом інструкторів з США. Потім в 2015 році з метою матеріального збагачення, в складі зазначеного націоналістичного батальйону брав участь у бойових діях проти представників самопроголошеної Донецької народної республіки”, — йдеться у повідомленні СК РФ.
Також російські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваного, а також його зв’язків в Санкт-Петербурзі, Ленінградській, Архангельської і Омській областях. Під час обшуків, зазнає прес-служба СК РФ, було вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінальної справи.
“Слідством вживаються заходи для встановлення місцезнаходження Федотова, а також проводяться інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин злочину”, — сказано у повідомленні.