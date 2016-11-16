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СК РФ заподозрил россиянина в участии в боевых действиях на Донбассе в составе "Айдара"

СК РФ заподозрил россиянина в участии в боевых действиях на Донбассе в составе "Айдара"

Киев • УНН

 • 6344 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Следственный комитет России возбудил дело в отношении россиянина, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Айдар". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

В России возбудили уголовное дело в отношении Дмитрия Федотова по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

"По данным следствия, в апреле 2014 года, оставив в городе Кипгисеппе Ленинградской области свою семью, жену и двух малолетних детей, Федотов прибыл в Киев для участия в антиправительственных акциях. Находясь на территории Украины Федотов в составе добровольческого батальона "Айдар" прошел специальную и диверсионную подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США. Затем в 2015 году с целью материального обогащения, в составе указанного националистического батальона участвовал в боевых действиях против представителей самопровозглашенной донецкой народной республики", - говорится в сообщении СК РФ.

Также российские правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, а также его связей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Омской областях. Во время обысков, отмечает пресс-служба СК РФ, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

"Следствием принимаются меры для установления местонахождения Федотова, а также проводятся другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

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