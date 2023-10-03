ск рф придумав нове обвинувачення Буданову

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ск рф заочно висунив звинувачення за статтею про "тероризм" низці українських військових начальників через удари дронами по окупованому Криму та росії, яка розв'язала війну проти України і здійснює дронові атаки на територію України.

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Заочно обвинувачення висунуті слідчим комітетом рф "голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полка України Сергію Бурденюку".

"Найближчим часом слідство планує оголосити їх у розшук і обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", - ідеться у заяві ск рф.

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Раніше у москві "заочно заарештували" Буданова через підрив Керченського мосту.