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ск рф придумал новое обвинение Буданову

ск рф придумал новое обвинение Буданову

Киев • УНН

 • 307286 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Следственный комитет россии, которая начала войну против Украины, заочно выдвинул новое обвинение начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и ряду других военных начальников страны, сообщили в ск рф, пишет УНН.

Детали

ск рф заочно выдвинул обвинения по статье о "терроризме" ряду украинских военных начальников из-за ударов дронами по оккупированному Крыму и россии, которая развязала войну против Украины и осуществляет дроновые атаки на территорию Украины.

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Заочно обвинения выдвинуты следственным комитетом рф "главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка Украины Сергею Бурденюку".

"В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в заявлении ск рф.

Напомним

Ранее в москве "заочно арестовали" Буданова из-за подрыва Керченского моста.

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