Ситуацію на Буковині кваліфіковано, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Епідемічну ситуацію на території Чернівецької області попередньо класифіковано, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Для контролю за дотриманням карантинних заходів створено спеціальні оперативно-мобільні групи, до складу яких увійшли поліцейські, рятувальники та представники Держпродспоживслужби.

Мобільні групи перевіряють торгові заклади, міні-, супер- і гіпермаркети, торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, спортивні комплекси, лазні та ринки і проводять з їхніми адміністраціями інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Для ефективної протидії поширенню вірусних інфекцій та покращення епідемічної ситуації правоохоронці закликають громадян дотримуватися обмежувальних заходів, не наражати на небезпеку себе та оточуючих.

Нагадаємо, для запобігання поширення коронавірусу, з 14-го березня на території Чернівецької області запроваджено надзвичайну ситуацію. Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до 3-го квітня призупинено роботу розважальних, торговельних, спортивних закладів, а також ринків, за виключенням продуктових секторів.

Також на території області призупинено внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування.

В Чернівецькій області лабораторно підтверджені два випадки зараження коронавірусом.

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