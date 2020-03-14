Ситуацію на Буковині кваліфіковано, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Епідемічну ситуацію на території Чернівецької області попередньо класифіковано, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Для контролю за дотриманням карантинних заходів створено спеціальні оперативно-мобільні групи, до складу яких увійшли поліцейські, рятувальники та представники Держпродспоживслужби.
Мобільні групи перевіряють торгові заклади, міні-, супер- і гіпермаркети, торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, спортивні комплекси, лазні та ринки і проводять з їхніми адміністраціями інформаційно-роз’яснювальну роботу.
Для ефективної протидії поширенню вірусних інфекцій та покращення епідемічної ситуації правоохоронці закликають громадян дотримуватися обмежувальних заходів, не наражати на небезпеку себе та оточуючих.
Нагадаємо, для запобігання поширення коронавірусу, з 14-го березня на території Чернівецької області запроваджено надзвичайну ситуацію. Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до 3-го квітня призупинено роботу розважальних, торговельних, спортивних закладів, а також ринків, за виключенням продуктових секторів.
Також на території області призупинено внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування.
В Чернівецькій області лабораторно підтверджені два випадки зараження коронавірусом.