Ситуацию на Буковине квалифицированно, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Эпидемической ситуации на территории Черновицкой области предварительно классифицировано, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера. Об этом сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
Для контроля за соблюдением карантинных мероприятий созданы специальные оперативно-мобильные группы, в состав которых вошли полицейские, спасатели и представители Держпродспоживслужбы.
Мобильные группы проверяют торговые заведения, мини-, супер- и гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, спортивные комплексы, бани и рынки и проводят с их администрациями информационно-разъяснительную работу.
Для эффективного противодействия распространению вирусных инфекций и улучшения эпидемической ситуации правоохранители призывают граждан соблюдать ограничительных мер, не подвергать опасности себя и окружающих.
Напомним, для предотвращения распространения коронавируса, с 14-го марта на территории Черновицкой области введена чрезвычайная ситуация. Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций до 3-го апреля приостановлена работа развлекательных, торговых, спортивных учреждений, а также рынков, исключая продуктовых секторов.
Также на территории области приостановлено внутриобластные автобусные маршруты общего пользования.
В Черновицкой области лабораторно подтверждены два случая заражения коронавируса.