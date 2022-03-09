Ситуація В Сумах: 22 загиблих, у тому числі троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Дмитро Живицький стверджує у своєму телеграм-каналі, що російська авіація бомбила житлові будинки у Сумах. Про це повідомляє УНН.
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В обложеному росіянами місті Суми за вечір понеділка під бомбардуванням загинули 22 особи, у тому числі троє дітей – про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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"Сумський район. Три бомби за один вечір... Це була жахлива ніч. Перше потрапляння – житлові будинки у Сумах. Ця історія по праву може називатися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах. Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько 2-х десятків сусідніх будинків зруйновані частково", - написав Живицький.
Усіх 22 людей було вбито однією бомбою, яка повністю зруйнувала шість будинків і пошкодила ще пару десятків. Поранення, за словами Живицького, отримали вісім людей, зокрема п'ятирічна дівчинка.
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