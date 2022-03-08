Авіаудар по військовій частині під Києвом: є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти завдали авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Київської області.
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"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - повідомили у поліції.
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Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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У той же час, як повідомив міський голова Володимир Борисенко, над Борисполем летіло три ракети, дві з них були знешкоджені силами ППО.
"Пролетіло над нами три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, одна втрапила на територію військової частини.
Оголошення повітряної тривоги не відбувалося, була чітко зрозуміла траектрорія польоту і чітко відпрацювало ППО", - сказав міський голова.
Він також запевнив, що ситуація у місті контрольована і закликав зберігати спокій.