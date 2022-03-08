Авиаудар по воинской части под Киевом: есть травмированные

Цитата

"Авиаудар по военной части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные", - сообщили в полиции.

Детали

Сейчас полиция осуществляет осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений.

Информация о пострадавших уточняется.

Добавим

В то же время, как сообщил городской голова Владимир Борисенко, над Борисполем летело три ракеты, две из них были обезврежены силами ПВО.

"Пролетело над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части.

Объявления воздушной тревоги не происходило, была четко понята траектория полета и четко отработало ПВО", - сказал городской голова.

Он также заверил, что ситуация в городе контролируемая и призвал сохранять спокойствие.