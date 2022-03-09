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15 марта, 19:03 • 76224 просмотра

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Ситуация В Сумах: 22 погибших, в том числе трое детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Дмитрий Живицкий утверждает в своем телеграм-канале, что российская авиация бомбила жилые дома в Сумах. Об этом сообщает УНН.

Детали

В осажденном русскими городе Сумы по вечер понедельника под бомбежкой погибли 22 человека, в том числе трое детей - об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Цитата

"Сумской район. Три бомбы за один вечер. Это была ужасная ночь. Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может называться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах. Бомба прилетела на частный дом по улице Роменской и уничтожила его дотла. В доме было 9 человек, все погибли. Шесть домов разрушены до основания. Еще около 2-х десятков соседних домов разрушены частично", - написал Живицкий.

Все 22 человека были убиты одной бомбой, которая полностью разрушила шесть домов и повредила еще пару десятков. Ранения, по словам Живицкого, получили восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Напомним

Авиаударпо военной части под Киевом: есть травмированные.

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