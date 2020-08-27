Ситуація у Лівії: уряд у Тріполі зі стріляниною розганяє протести у місті

Люди вийшли на площу Мучеників і деякі центральні вулиці, незважаючи на введену раніше в середу ПНС під приводом пандемії коронавируса комендантську годину терміном на чотири дні. Згідно з рішенням Кабміну, заборонені релігійні і громадські збори, масові заходи і використання громадського транспорту.

Вуличні протести в Тріполі почалися 23 серпня. Їх учасники висловлюють невдоволення діями уряду Сарраджа, погіршенням соціально-економічної ситуації, зубожінням широких верств населення, розгулом корупції.

В понеділок увечері Саррадж виступив по національному телебаченню, намагаючись заспокоїти опонентів влади. Зокрема, він заявив, що “свобода слова і мирні демонстрації є фундаментальним правом народу”.

Також прем’єр пообіцяв провести “термінові перестановки в кабміні, призначаючи людей на посади виключно на основі критеріїв компетентності та чесності”. Саррадж запевнив населення, що “судова система буде задіяна проти всіх, хто звинувачується в корупції в рядах уряду”.

#BREAKING

GNA forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/1Yt378bl1H

#BREAKING

GNA security forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/yJsIhK4MZa