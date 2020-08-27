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Ситуація у Лівії: уряд у Тріполі зі стріляниною розганяє протести у місті

Київ • УНН

 • 15085 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Антиурядові акції протесту в центрі столиці Лівії Тріполі тривають вже четвертий день. За відомостями новинного порталу Libya Review, органи правопорядку, підконтрольні Уряду національної згоди (УНЗ) прем’єра Фаїза Сарраджа, ведуть інтенсивну стрілянину для розгону мітингувальників. Проводяться затримання активістів, пише УНН.

Ситуація у Лівії: уряд у Тріполі зі стріляниною розганяє протести у місті

Люди вийшли на площу Мучеників і деякі центральні вулиці, незважаючи на введену раніше в середу ПНС під приводом пандемії коронавируса комендантську годину терміном на чотири дні. Згідно з рішенням Кабміну, заборонені релігійні і громадські збори, масові заходи і використання громадського транспорту.

Вуличні протести в Тріполі почалися 23 серпня. Їх учасники висловлюють невдоволення діями уряду Сарраджа, погіршенням соціально-економічної ситуації, зубожінням широких верств населення, розгулом корупції.

В понеділок увечері Саррадж виступив по національному телебаченню, намагаючись заспокоїти опонентів влади. Зокрема, він заявив, що “свобода слова і мирні демонстрації є фундаментальним правом народу”.

Також прем’єр пообіцяв провести “термінові перестановки в кабміні, призначаючи людей на посади виключно на основі критеріїв компетентності та чесності”. Саррадж запевнив населення, що “судова система буде задіяна проти всіх, хто звинувачується в корупції в рядах уряду”.

#BREAKING
GNA forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/1Yt378bl1H

— Libya Review (@LibyaReview) August 26, 2020

#BREAKING
GNA security forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/yJsIhK4MZa

— Libya Review (@LibyaReview) August 26, 2020

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