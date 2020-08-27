Ситуация в Ливии: правительство в Триполи со стрельбой разгоняет протесты в городе

Люди вышли на площадь Мучеников и некоторые центральные улицы, несмотря на введенный ранее в среду ПНС под предлогом пандемии коронавируса комендантский час сроком на четыре дня. Согласно решению кабмина, запрещены религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта.

Уличные протесты в Триполи начались 23 августа. Их участники выражают недовольство действиями правительства Сарраджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

В понедельник вечером Саррадж выступил по национальному телевидению, пытаясь успокоить оппонентов власти. В частности, он заявил, что “свобода слова и мирные демонстрации являются фундаментальным правом народа”.

Также премьер пообещал произвести “срочные перестановки в кабмине, назначая людей на посты исключительно на основе критериев компетентности и честности”. Саррадж заверил население, что “судебная система будет задействована против всех, кто обвиняется в коррупции в рядах правительства”.

#BREAKING

GNA forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/1Yt378bl1H

#BREAKING

GNA security forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/yJsIhK4MZa