Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах застрягли 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Зранку в четвер, 5 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 200 автомобілів. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/10; "Новотроїцьке" – 40/40; "Гнутове" – 20/10", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 35,2 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції в усіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
Нагадаємо, 4 вересня, на контрольних пунктах у районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 290 автомобілів.